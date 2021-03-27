Ида Галич показала комнату сына после ремонта в новом доме

Блогер и певица Ида Галич рассказала, как продвигается ремонт в её новом особняке. После развода с мужем Аланом Басиевым она планирует поселиться здесь вместе со своими родителями и маленьким сынишкой Леоном.
В выпуске YouTube-шоу «Света вокруг света» Галич
Здесь будет две раковины. Хочу двоих детей, если Бог даст, может быть, больше, — рассказала Галич.
Певица также показала свою спальню, отделанную в светло-серых тонах. У комнаты есть свой выход на открытую веранду. Ведущая шоу Светлана Бондарчук предположила, что Галич сможет отдыхать здесь голышом «с шампанским или кофе».
Ранее NEWS.ru писал, что блогер и певица Ида Галич несколько месяцев назад объявила о решении расстаться с отцом своего ребёнка Аланом Басиевым. Паре удалось сохранить дружеские отношения, но девушка призналась, что всё равно очень страдает из-за предстоящего развода.
Певица говорит о своём будущем бывшем муже только хорошее и считает, что отношения родителей не должны сказываться на ребёнке.