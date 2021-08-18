Ида Галич побаловала себя подарком на день рождения за 35 млн рублей

Популярный российский блогер Ида Галич подарила себе на день рождения автомобиль Rolls-Royce Wraith стоимостью примерно в 35 млн рублей. Об этом стало известно из её Instagram.

Не верится, ущипните меня. Добро пожаловать в семью, малыш! Сказали бы мне лет пять назад, что Идончик сама себе в 31 год подарит «Роллс»... Я бы не поверила! Друзья, принимаю поздравления, — прокомментировала публикацию Галич.

2020 год выдался для Иды действительно удачным: она вошла в топ-3 самых богатых блогеров России по версии журнала Forbes. С дорогостоящим приобретением Галич уже поздравили многие селебрити, так, например, певица Рита Дакота поздравила «милую» Иду и добавила, что та «заслуживает всех „роллсов“ на планете». Айза Долматова тоже не осталась в стороне и подчеркнула в комментариях под публикацией, что «так и надо себя баловать».

Ранее блогеры Ида Галич и Анастасия Ивлеева рассказали общественности, из-за чего на долгое время перестали общаться.