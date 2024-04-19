Ида Галич объяснила, почему пойдет в трусах на встречу с Карлой Бруни Галич рассказала о потерянном багаже с платьями во время поездки в Дубай

Фото: Денис Гришкин/РИА Новости

Ида Галич

Российская телеведущая и блогер Ида Галич в Telegram-канале пожаловалась на потерянный багаж с платьями во время своей поездки в Дубай. Она предположила, что из-за отсутствия одежды пойдет на запланированное интервью в халате, а на мероприятие к топ-модели Карле Бруни — в трусах и топике. Галич пояснила, что не хочет ходить по магазинам в ОАЭ для покупки новых вещей.

Если чемодан не найдется, на мероприятие к Карле Бруни пойду в топике из «Спортмастера» и трусиках из VS. Очень надеюсь, что багаж доставят. Нет никакого желания идти по магазинам. Я это не люблю, я на это бюджет уже отвела. И он в чемодане, — пояснила Галич.

Ранее блогер Стас Круглицкий (известный под псевдонимом Стас просто класс) рассказал, что иногда реагирует на сторис его коллеги и бывшей возлюбленной Иды Галич в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он все еще подписан на нее, но, по его словам, они не поддерживают постоянного общения. Круглицкий добавил, что они поздравляют друг друга с праздниками.

До этого Галич рассказала, что ее отношения с Круглицким разладились после февраля 2022 года. В паре происходили частые ссоры, в связи с чем их отношения постепенно испортились. Галич пояснила, что они с бойфрендом не смогли пройти эмоциональную проверку.