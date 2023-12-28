Ида Галич назвала причину расставания с известным блогером Ида Галич: отношения со Стасом Круглицким испортились после февраля 2022 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер и телеведущая Ида Галич рассказала, что ее отношения с коллегой Стасом Круглицким разладились после февраля 2022 года. В новом выпуске YouTube-шоу «Есть вопросики» она рассказала, что они с бойфрендом не смогли пройти эмоциональную проверку.

Мы не прошли эту проверку эмоциональную. Каждый из нас был похож на оголенный провод в тот момент. Мы постоянно ссорились. И наши отношения просто испортились, — поделилась Ида.

По ее словам, они с Круглицким были в отношениях всего полгода, однако после разрыва еще полтора года поддерживали близкое общение. Также блогер призналась, что до сих пор общается с его мамой.

Ранее Ида Галич впервые за долгое время появилась на светском мероприятии в компании молодого человека. Избранником 33-летней артистки стал бизнесмен ее возраста Олег Ледвич. Пару заметили на ужине в честь премьеры сериала «Тонкий вкус». Источник сообщал, что у Ледвича есть дочь от предыдущего брака, который он расторг в 2022 году.

Летом 2021 года Галич сообщила, что официально развелась с Аланом Басиевым. Они прожили вместе два года. Знаменитость добавила, что больше не верит в институт семьи и не хочет «впредь выходить замуж».