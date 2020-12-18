Ида Галич косвенно подтвердила своё расставание с мужем

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YouTube-блогер Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева в феврале 2020 года, в скором времени у пары родился сын. Теперь же светская львица косвенно подтвердила домыслы о том, что их пути с мужем кардинально разошлись.

Стоит отметить, что поклонники Галич восприняли такую новость с большим разочарованием. Некоторые из них по-прежнему уверены, что пара преодолеет все трудности и сохранит брак. Однако сама Галич, по всей видимости, настроена очень решительно.

У нас всё хорошо, у каждого по-своему насколько сейчас это возможно. У нас в жизни наступил новый этап, у каждого свой, — написала Галич в социальной сети.

По её словам, 2020 год действительно выдался очень сложным. Несколько раз блогер признавалась, что зарабатывает намного больше своего возлюбленного. Возможно, данный факт и заложил основу для будущего разлада.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга шоумена Гарика Мартиросяна Жанна отреагировала на слухи о романе своего мужа с актрисой Яной Кошкиной.

По её словам, Кошкиной приписывают романы со многими представителями российского шоу-бизнеса. Аналогичная ситуация произошла и с её мужем.