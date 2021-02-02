Выяснилось, куда переезжает телепроект «ДОМ-2»

https://static.news.ru/photo/bc1f736a-2e9a-11ea-81a6-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телепроект «ДОМ-2» возобновит свою работу на канале СТС Love. В проекте продолжат сниматься некоторые старые участники, а также зрителям представят перспективных новичков.

О закрытии программы канал ТНТ, где шоу выходило в течение 17 лет, объявил в конце 2020 года. По одним данным, «ДОМ-2» прекращал свою экранную жизнь навсегда, по другим — не исключалось, что программа переедет в Интернет или будет создан TikTok-дом с участниками телестройки.

Шоу возобновит работу на канале СТС Love. При этом проект будет выходить, скорее всего, не на кнопке, а в стартовом пакете.

И ещё, возможно, после СТС Love, проект захотят вывести на час-два на СТС. Это произойдёт со временем. Будут небольшие изменения в формате, — рассказал собеседник StarHit, знакомый с ситуацией на проекте.

Вести шоу продолжат Ольга Бузова и Ксения Бородина. Не исключается, что также в качестве ведущих дополнительно будут привлечены новые лица.

Шоу «ДОМ-2» выходило на канале ТНТ в течение 17 лет и имело скандальный имидж. Проект неоднократно требовали закрыть, однако высокие рейтинги продлевали существование передачи.

Ранее NEWS.ru писал, что создатель «Дома-2» уверен в «позорном провале» продолжения реалити-шоу.