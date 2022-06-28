«И гражданство получить, и добро не профукать»: Гордон ответила Собчак Екатерина Гордон обвинила в двуличии распускающую о ней слухи Собчак

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ксения Собчак

Екатерина Гордон ответила распускающей о ней нелестные слухи Ксении Собчак. Юрист фактически обвинила телеведущую в двуличии, указав ей в соцсетях на желание и гражданство в Израиле получить, и в России «добро не профукать».

Всё началось с того, что Гордон составила на Собчак иск из-за её марафона по заявлениям людей, которые обвиняют экс-ведущую «Дома-2» в обмане. После этого Собчак заявила, что Гордон имеет протекцию в высших кругах власти, поэтому она до сих пор в профессии и назвала её «букашкой».

На это юрист молчать не стала и ответила с большой насмешкой.

Трусливая балаболка, не спасшая ни ребёнка, ни дождевого червя с асфальта. Мелкая сошка здесь именно вы, Ксения МеждудвухСтульчак, которая всегда в суете: и израильское гражданство получить, и в России добро своё не профукать, — язвительно отметила Гордон.

На этом юрист не остановилась и выдала на-гора всё, что, по её мнению, думают о Собчак окружающие, и о чём она находится в неведении.

Вы всем так осточертели, играя в хромого двойного агента и сливая при этом всех, что вами брезгует и оппозиция за ваше семейное удобное молчание (у мужа театрик отберут) маменьке влетит, да и вам больше проектов, после которых вы покупаете фазенду на Рублёвке, не дадут, — написала Гордон.

Ранее сообщалось, что телеведущую Ксению Собчак могут привлечь к уголовной ответственности за мошеннические действия, совершённые в составе организованной преступной группы. Заявление на нее написали покупатели её авторского курса, которым не были оказаны обещанные услуги.