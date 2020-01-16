https://static.news.ru/photo/902df7e6-3871-11ea-b49b-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина обвинила экс-супруга в разрушении её брака. Она призналась, что её отношения с мужем зашли в тупик из-за постоянных выходок певца. По её словам, нынешний супруг Дмитрий не выдержал всего этого.

Мы развелись 7 лет назад! 5 лет я в браке с другим, и этот брак трещит по швам из-за того, что я и так Всероссийская бывшая! Я настолько устала от ассоциаций с мужчинами, что вообще не хочу ничего! Дима не выдержал всего этого! Я не выдержала жить с мужчиной, имея сына от другого, кого не люблю уже давно! — написала она на своей странице в Instagram.

Айза подчеркнула, что Гуф испортил свою жизнь и продолжает портить всё вокруг. Этот человек, по её словам, не способен любить и нуждается в лечении. На просьбу подписчиков вернуться к нему Айза заявила, что не намерена никого спасать и больше не хочет связывать свою жизнь с человеком, который прилюдно унижает своего сына.

Что касается нынешних отношений, девушка призналась, что устала слышать упрёки о том, что она бывшая Гуфа.

Хватит с меня! У меня есть мои дети и их особенные отцы! Пусть с детьми общаются,а пас, — заключила она.

Ранее Айза Анохина призналась, что вернула своему супругу Дмитрию 15 миллионов рублей, которые он ей давал на развитие салона красоты, потому что их отношения перестали быть романтическими, писал NEWS.ru.