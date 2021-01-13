Художник Никас Сафронов назвал заказчиков гей-скандала с Цискаридзе

https://static.news.ru/photo/f9998224-55b5-11eb-a0e2-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художник Никас Сафронов прокомментировал появление в Сети компрометирующих материалов в адрес артиста балета Николая Цискаридзе.

Он отметил, что ему неважно, что находится в этих материалах, потому что эту историю в принципе не стоит обсуждать в приличном обществе, так как интимная жизнь человека — это его личное дело.

Вполне вероятно, что эти фотографии — фейк, созданный для того, чтобы опорочить имя Николая, — приводит «Собеседник» слова художника.

По его словам, для Цискаридзе в искусстве и балете не может быть компромиссов и, возможно, этими качествами он перешёл дорогу каким-то людям, которые захотели отомстить.

Сейчас с помощью секс-скандала намного проще «уничтожить» неугодного тебе человека. У нас наблюдается какой-то массовый вуайеризм — люди обожают рассматривать и обсуждать очень личные фото и видео, — отметил Сафронов.

Он добавил, что можно взломать смартфоны или сделать монтаж, а фейк люди легко примут за оригинал.

Между тем актриса и певица Алёна Кравец прокомментировала скандал с фотографиями человека, похожего на хореографа Николая Цискаридзе, в объятиях мужчины. По её мнению, не следует лезть в чужие постельные дела. Кравец не верит, что на фото был Цискаридзе, но даже если на кадрах он, то это ничего не меняет. «У человека есть половая жизнь, радоваться надо за него», — считает певица. А вот ругаться по данному поводу могут только те, у кого есть проблемы в данной сфере. Она также посоветовала критикам Цискаридзе «завести себе мужиков» или вместо обличения геев заняться чем-то полезным.

Ранее сообщалось, что в Сети слили интимную переписку, которую якобы вели между собой артист балета Николай Цискаридзе и модельер Валентин Юдашкин. Переписка была опубликована в виде скриншотов сообщений с телефона. В ней говорится, что Цискаридзе просит, чтобы модельер его «одевал и раздевал» и при этом «попадал в промежутки». В ответ кутюрье написал, что улетает к маме в Израиль, но когда вернётся, будет рад увидеться с артистом. При этом модельер сообщает, что плохо себя чувствует после нового курса химиотерапии и поэтому может просто прийти на встречу, писал NEWS.ru.