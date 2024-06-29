Художник Мирошник усомнился в разводе Нетребко и Эйвазова Художник Мирошник назвал фейком новость о разводе Нетребко и Эйвазова

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Анна Нетребко

Развод оперной певицы Анны Нетребко и азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова может оказаться фейком, предположил в беседе с NEWS.ru художник Константин Мирошник. По его мнению, пока артистка лично не объявила о расторжении брака, вероятность недостоверности слухов существует.

Мне кажется, а может это и фейк, потому что пока она не объявила об этом сама лично, может это и фейк. Хотя я слышал раньше что-то там такое, замут какой-то был. Жизнь артиста нельзя равнять с обычными людьми. Это люди совсем другие, — подчеркнул Мирошник.

Как напомнил художник, артисты искусством живут, поэтому их нельзя мерить рамками, которые для обычных людей. Он призвал людей быть милосердными как супружеской паре.

Они рождены для служения великому искусству. Они двигают искусство. <...> Поэтому будьте милосердны к ним, к этим людям. А порой у них бывают ошибки. А Аня работяга, — констатировал собеседник издания.

Ранее солистка Большого театра Ирина Долженко допустила, что решение о разводе Нетребко и Эйвазова было принято из-за различия энергетик у артистов. По ее мнению, этому также способствовала необходимость жить сразу на две страны. В таком напряженном режиме работать и жить очень трудно, признала артистка.