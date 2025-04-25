Худая и изможденная: что на самом деле со здоровьем Дубовицкой, как живет

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Регина Дубовицкая

Артист Сергей Дроботенко выложил фотографию Регины Дубовицкой, снимок вызвал бурное обсуждение. Многим бессменная ведущая «Аншлага» на этом снимке показалась слишком худой, изможденной и даже серьезно больной. Как себя чувствует телеведущая, чем она сейчас занимается — в материале NEWS.ru.

Что за скандальный снимок с Региной Дубовицкой обсуждают в интернете

Фотографию с Региной Дубовицкой Сергей Дроботенко опубликовал в общем доступе на одном из своих аккаунтов. Следует отметить, что подпись под этим кадром носит весьма оптимистичный характер.

«Навестили давеча с друзьями любимую Регину Игоревну. Все хорошо. Уже тапочки в тон жакету. Уже щечки под цвет тапочек. Уже звучит вопрос, заставлявший неоднократно просыпаться по ночам в холодном поту: „А ты номер новый сделал?“ На душе хорошо. Чистый четверг. Пусть мысли и поступки будут чистыми», — написал юморист.

Несмотря на то что Дроботенко не упоминал ничего об ухудшении здоровья Дубовицкой и даже не делал никаких намёков на это, пользователи Сети решили иначе. Многие пришли к выводу, что ведущая «Аншлага» сильно сдала, она нездорова, некоторые даже предположили онкологию.

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Что раньше писали о здоровье Дубовицкой, чем она болела

Дубовицкую неоднократно подозревали в том, что она серьезно больна. В СМИ появлялась информация о том, что телезвезда страдает подагрическим или ревматоидным артритом.

Ведущая опровергала эти утверждения и объясняла, что часто под новостями о ее здоровье появляется реклама тех или иных препаратов. Дубовицкая говорила в одном из интервью, что она уже привыкла к таким слухам.

Подтвержденный факт — перелом шейки бедра в 2007 году. Тогда журналистка вместе с юмористкой Еленой Воробей отдыхала в Черногории. Они ехали в такси на большой скорости, водитель не справился с управлением, и обе они получили травмы. Телеведущая попала в реанимацию, долго восстанавливалась, но это не прошло бесследно для ее здоровья.

Что рассказали коллеги Дубовицкой

Друг Регины юморист Николай Лукинский в беседе с NEWS.ru сказал, что слухи о какой-то серьезной болезни Дубовицкой, угрожающей ее жизни, не имеют под собой никакой почвы. По его словам, ничего страшного, из ряда вон выходящего, с ней не происходит.

Фото: Сергей Куликов /PhotoXPress.ru/legion-media.ru Юрий Гальцев и Регина Дубовицкая

«Настроение у нее нормальное, насколько знаю, она на работу выезжает регулярно. Я с ней разговаривал дней 10 назад, сказала, что прибаливает немножечко. Она все-таки не юная девушка, но ничего такого (об онкологии или другом серьезном заболевании. — NEWS.ru) я не слышал. Не знаю, чего так удивляются этой фотографии: Регина всегда была худенькая», — сказал Лукинский.

Другие коллеги Регины Дубовицкой также уверены: информация о ее болезни — это выдумки.

«Регина Игоревна привыкла к подобной реакции и спешит успокоить — все в порядке, она не болеет, не волнуйтесь. Тем более чему не нужно верить, так это когда вместе с информацией появляется реклама препаратов для похудения! Стало диковинкой, когда женщина — телеведущая или актриса — выбирает зрелость без уколов красоты или пластики. Человеку 81 год! Живой острый ум. Ради здоровья держит свой вес в норме. А морщинки — так они у всех будут, если решите стареть естественно», — сообщили kp.ru коллеги ведущей по ее телевизионной работе.

Кроме версии о серьезном заболевании Дубовицкой появилась еще одна: просто снимок вышел неудачный. Все-таки Сергей Дроботенко — не профессионал в портретной фотосъемке.

Фотограф Руслан Шамуков считает, что дело не в снимке, а его восприятии зрителями, привыкшими видеть Регину Дубовицкую на экране и никогда не видевшими ее в реальной жизни.

«На предоставленном фото Регина Игоревна не кажется мне изможденной, даже скорее хорошо выглядит относительно большинства ровесников. И не имеет значения, профессионалом делалась фотография или, как в данном случае, на телефон. Надо понимать, что образ, к которому зритель привык в телевизоре, — результат работы гримеров, светотехников и длиннофокусной оптики, а в жизни любая звезда выглядит как обычный человек», — объяснил NEWS.ru Шамуков.

Чем сейчас занимается телеведущая

Регина Дубовицкая продолжает снимать и вести передачу «Аншлаг», которая выходит на канале «Россия 1». С 2012 по 2015 год программа появлялась в эфире редко, в основном это были спецвыпуски на Новый год. С 2016 года проект стал выпускаться чаще. Последний на данный момент «Аншлаг» показали в апреле этого года, а следующий, вероятно, будет в майские праздники.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Регина Дубовицкая

Сейчас Дубовицкая живет с мужем Юрием Айвазяном в загородном доме в Подмосковье. Молва часто приписывала телеведущей романы с коллегами, например с Владимиром Винокуром, но на самом деле в жизни Регины всегда был один мужчина — ее супруг. С ним она познакомилась, когда ей было 18 лет, на четвертом курсе института вышла замуж и родила дочь Илону.

Юрий Айвазян — доктор физико-математических наук и основоположник физического направления в области магнетизма. Илона давно стала матерью и подарила Дубовицкой внучку Нику Лукашину. Ника — врач и наверняка присматривает за бабушкой.

Почему худоба Дубовицкой это не так плохо: мнение врача

Врач-терапевт Ирина Ярцева предположила, что Дубовицкая кажется слишком худощавой, потому что потеряла мышечную массу.

«Мышечная масса с возрастом теряется, особенно если человек становится менее активен и меньше ест белка. Такое происходит и в молодом возрасте. Если ребенок сляжет с переломом ноги, то сразу будет видно, что сломанная нога, которая не двигается, худеет», — сказала терапевт в беседе с NEWS. ru.

По словам Ярцевой, поэтому особенно важно заниматься физическими упражнениями в пожилом возрасте.

«Если нет проблем с координацией и суставами, то можно ходить быстрым шагом минимум 45 минут в день, прогулки вразвалочку не считаются. Можно использовать палки для скандинавской ходьбы, для подключения малого круга кровообращения и работы сердца», — отметила врач.

Ярцева добавила, что худоба — это не так уж и плохо, у худых людей ниже риски различных болезней, хотя в преклонном возрасте они не могут быть ни у кого исключены.

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