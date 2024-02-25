Бари Алибасов в реанимации? Правда ли, что у него инсульт

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бари Алибасов

Продюсер и шоумен Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в Москве. Что с ним случилось, что говорят члены его семьи, правда ли, что у него инсульт?

Что известно о госпитализации Алибасова

Шоумен был госпитализирован в Москве днем 25 февраля. Telegram-канал «112» сообщил, что у него, предположительно, инсульт. По информации канала, в момент госпитализации Алибасов находился «в состоянии оглушения».

NEWS.ru удалось связаться с сыном продюсера, Бари Алибасовым — младшим. Он рассказал, что узнал о госпитализации отца из СМИ.

«Ни он, ни [его жена] Елена не подходят к телефону. Я сейчас нахожусь в Калининграде, собираюсь экстренно вылетать. <...> Мой отец сейчас находится в больнице, его доставили туда днем, сделали КТ и другие анализы. Сейчас ждем результатов и прогнозов врачей», — рассказал Алибасов-младший.

Что происходит со здоровьем Алибасова

Ранее сын продюсера рассказал о том, что новая жена 76-летнего Бари Алибасова следит за его здоровьем. Елена Калинина была помощницей шоумена и, по словам сына, «два года выхаживала» создателя группы «На-На» после тяжелой травмы позвоночника.

«Я Лену отобрал лично, 200 человек собеседования проходили на то, чтобы работать с отцом, но самой профессиональной оказалась Лена. Сейчас он разговаривает, поет, танцует, уже не на коляске, все с ним отлично. Поэтому фундамент этих отношений великолепный и прекрасный. Я ее люблю, она классная, помогла мне отца спасти», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» Алибасов-младший.

При этом пожилой шоумен страдает от серьезных проблем со здоровьем: в 2023 году ему удалили доброкачественную опухоль, а до этого он перенес серию операций на позвоночнике и получил отравление средством для чистки труб «Крот».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Бари Алибасов

Как Алибасов выпил средство для чистки труб

Летом 2019 года продюсер попал в больницу после того, как выпил жидкость для чистки труб «Крот», перепутав ее с соком. Он получил ожоги глотки, пищевода и желудка. Врачи вводили его в медикаментозный сон.

Выйдя из больницы, Алибасов подал иск к производителю средства и торговой сети «Ашан». Он утверждал, что упаковка «Крота» была похожа на упаковку сока. Суд отказал в удовлетворении иска.

В ноябре 2023 года в программе RTVI «Легенда» он рассказал, как пережил отравление.

«„Крот“ — это гадость, которой убивают все живое в доме. Я выпил, меня не убило, потому что, видимо, я не живой. И после вот этого выпивания „Крота“ у меня на несколько месяцев отлетело вообще сознание», — сказал Алибасов.

Он добавил, что к «Кроту» «приложился чуть позже коронавирус», при котором «у человека отлетает голова отдельно и не возвращается».

«Ну, вот такая была ситуация: и „Крота“ выпил, и коронавирус по мне прошелся. Я был абсолютно убежден, что больше мне никогда не вспомнить тех, кто меня окружает. Ну, думаю, и хорошо», — говорит Алибасов.

Он добавил, что сейчас чувствует себя «более-менее нормально».

В 2022 году в беседе с Пятым каналом сын продюсера признался, что его семья смогла на истории с отравлением заработать крупную сумму.

«Самое удивительное — мы не заработали на „Кроте“. Хотя все думали, что это была акция и впоследствии „Крот“ сам заплатил. Но они ничего не заплатили. Они испугались и никак не отреагировали на эту историю вообще. А мы получили рекламные контракты внутри папиного личного блога. Абсолютно от других людей — самых разных, начиная от провидцев, заканчивая рекламными шмотками. В общей сложности заработок составил около 20 миллионов рублей», — рассказал Алибасов-младший.

Большую часть этих денег семья заработала благодаря активному сотрудничеству с рекламодателями.

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