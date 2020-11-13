СМИ узнали, куда уехал Хрусталёв после выписки из больницы

https://static.news.ru/photo/aaac5320-2744-11eb-8fc6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хрусталёв Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Соведущего шоу «Вечерний Ургант», шоумена Дмитрия Хрусталёва 15 ноября выписали из больницы на территории Сестрорецка. В настоящее время он находится дома у своей мамы в Репино.

Журналисты выяснили, что артист отправился к своей матери после выписки из медицинского учреждения. Сейчас он находится в родительском доме. Данных о его состоянии пока нет, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Как ранее сообщалось, Хрусталёв почувствовал себя плохо в такси и водитель отвёз теряющего сознание шоумена в ближайшую больницу.

Как выяснилось, Хрусталёв оказался в реанимации больницы № 40 в городе Сестрорецке Курортного района Петербурга. Этот стационар принимает больных коронавирусом. Артист, до того как оказаться в реанимации, на здоровье не жаловался и чувствовал себя хорошо. Состояние юмориста, когда он попал к врачам, заставило их ввести шоумена в искусственную кому.

Позднее сообщалось, что тест на коронавирус юморист получил отрицательный. В настоящий момент его состояние нормализовалось, он чувствует себя хорошо.

Врачи, занимавшиеся Хрусталёвым, пока не озвучили диагноз артиста. Однако известно, что он пережил сильную интоксикацию.

Как писал NEWS.ru, близкая подруга госпитализированного телеведущего Дмитрия Хрусталёва юмористка Елена Борщёва сообщила, что комик регулярно сдавал анализы на коронавирус. Артистка обескуражена новостями о состоянии Хрусталёва, так как, по её словам, у него не было проблем со здоровьем.