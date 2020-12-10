Хрусталёв обнародовал фото с котом и с волосами

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Телеведущий и шоумен Дмитрий Хрусталёв на своей официальной странице в социальной сети опубликовал фото в непривычном для поклонников образе. На снимке юморист, чьей отличительной чертой давно стала налысо бритая голова, запечатлён с волосами, у него на руках сидит кот. Он подчеркнул, что фото Хрусталёва-брюнета было сделано 25 лет назад.

Юморист пошутил, что в то время было модно красить волосы в цвет гениталий кота. Подписчики Хрусталёва обратили внимание на сам факт возможной покраски волос и отметили, что за такое в конце 1980-х можно было нарваться на неприятности. Кроме того, поклонники подчеркнули, что юный Хрусталёв очень похож на популярного блогера Даню Милохина.

Даня Милохин на минималках. Ой, сколько волос! — отреагировали пользователи Сети на фото шоумена в Instagram.

Почти месяц назад, 14 ноября, стало известно, что Хрусталёв госпитализирован в тяжёлом состоянии, врачам пришлось ввести его в кому. По одной из версий, он заболел коронавирусом, также предполагалось, что он мог почувствовать себя плохо из-за злоупотребления алкоголем.

Впрочем, уже на следующий день он выступил с обращением к поклонникам. Хрусталёв поблагодарил всех за поддержку и пояснил, что попал в больницу из-за лекарственной несовместимости на фоне сильного переутомления.

Как писал NEWS.ru, Хрусталёв 23 ноября впервые появился в эфире программы после госпитализации. Он рассказал, что с ним уже всё в порядке. Однако, отметил шоумен, многие, в частности журналисты, по-прежнему не устают говорить о его «плохом состоянии».