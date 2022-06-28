«Хромой двойной агент»: Гордон о Собчак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Екатерина Гордон в своем Telegram-канале «Президент Гордон» резко раскритиковала телеведущую Ксению Собчак. Юрист назвала телеведущую «хромым двойным агентом» и призвала прекратить играть в оппозиционные игры, а также напомнила о ее негативных высказываниях в адрес блогера Елены Блоковской.

Ранее Собчак раскритиковала блогера за «инфоцыганство» и продажу онлайн-курсов, хотя позже сама запустила курс под названием «Метод Собчак». После такого инцидента Гордон посоветовала телеведущей «почистить зубы».

В следующий раз, когда откроешь рот на Блиновскую, почисти зубы. Некрасиво как-то с твоим «Методом» вышло, — пишет журналистка.

Также Гордон отметила, что Ксенией брезгует оппозиция из-за семейного положения, ведь если Собчак изменит свою позицию, то ее мужа Константина Богомолова могут лишить театра, а ее матери, Людмиле Нарусовой, «влетит».

Вы всем так осточертели, играя в хромового двойного агента и сливая при этом всех, что вами брезгует и оппозиция за ваше семейное удобное молчание, — заявила Гордон.

Журналистка добавила, что не является членом «клана Громова» и подобная информация, которую про нее пишет Собчак, являешься вбросом. Она заявила, что с самим Громовым не знакома. Также журналистка уточнила, что телеведущая «Россию и россиян никогда терпеть не могла».

Недавно стало известно, что Собчак могут привлечь к уголовной ответственность за мошенничество, которое она совершила в составе организованной преступной группы. Заявление на телеведущую было написано покупателями ее курса, который не включал в себя обещанные услуги.