Никогда не подведёт: Хромченко назвала одежду на все случаи жизни

https://static.news.ru/photo/213bb7de-99d1-11eb-ab7a-96000091f725_660.jpg Эвелина Хромченко Фото: evelinakhromtchenko/instagram.com

Когда не знаешь, что надеть, лучше выбрать маленькое компактное платье. Такое мнение выразила эксперт передачи «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко.

Свой совет телеведущая дала героине проекта певице Жене Отрадной, когда та появилась на подиуме в красном силуэтном платье. Фешен-эксперт оценила её преображение и заметила, что не только культовое little black dress выручает в любой ситуации.

Маленькое красное платье — это такой же жанр, как маленькое чёрное платье или маленькое белое платье. Я сейчас нисколько не шучу, это действительно так, — сказала Хромченко.

По её словам, такие компактные наряды являются палочками-выручалочками, они подходят и для коктейльных мероприятий, и для мероприятий средней степени торжественности. Хромченко уверяет, что маленькое красное платье имеет право претендовать на те же лавры, что и культовое маленькое чёрное платье.

Когда ты не знаешь, что конкретно надеть, то лучше выбирай их. Маленькое платье никогда не подведёт, — резюмировала телеведущая.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущий «Модного приговора», историк моды Александр Васильев показал, какой тип платья является модным в текущем сезоне и при этом зрительно сильно стройнит.