«Хозяев убивали или они уезжали»: сестры Зайцевы спасают собак в Донбассе Сестры Зайцевы рассказали о спасении осиротевших собак в Донбассе за свой счет

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Сестры Зайцевы рассказали. как спасают собак в Донбассе за свой счет. Знаменитый в 90- годах дуэт помогают животным, привезенным из мест проведения СВО. Собак артисткам привозят волонтеры, рассказали Татьяна и Елена Зайцевы в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Это целая история. Мы же спасаем собак, которых привозили. Это была целая цепочка: или убивали хозяев, или владельцы уезжали, оставался пес, — поведали артистки.

За свой счет певицы оплачивают временное проживание, питание, ветеринарные услуги. По словам сестер Зайцевых, суммы на это выходит немалые. И самой большой статьей расходов является еда. Артисткам помогают неравнодушные люди, которые присылают деньги на корм спасенным животным. Но этих средств на всех не хватает.

Это безумные деньги. Да, привлекаем, но маловато. Хотелось бы, чтобы было больше, — рассказали певицы.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк в рамках помощи зоопаркам Донбасса передал два гуманитарных груза для оставшихся без хозяев животных. Корма и лекарства уже поступили в конноспортивный клуб «Велес» в Макеевке и приют «Кот и пёс» в Горловке.