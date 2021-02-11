«Хотелось любви, а не грязи»: Волочкова поведала о романе с мужчиной мечты

https://static.news.ru/photo/0dec0850-6c81-11eb-8cdd-96000091f725_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему рассталась с мужчиной своей мечты — Бахтияром Салимовым, с которым познакомилась во время гастролей на Дальнем Востоке.

По словам артистки, романтическая история случилась как раз 14 февраля. Именно в этот день судьба её связала с мужчиной, который «полностью перевернул её мир».

Именно в этот день я встретила своего возлюбленного — Бахтияра Салимова, с которым у меня была самая страстная любовь и самые трогательные отношения. Святой Валентин связал наши судьбы, чему я безмерно рада. Ведь ради него я не спала по ночам, чтобы иметь возможность хотя бы несколько минут поговорить по телефону. Это был мой мужчина мечты, которого я до сих пор люблю, — цитирует Волочкову «Вечерняя Москва».

По словам балерины, они встречались девять месяцев. Причиной разрыва, по её словам, стало расстояние между ними и сплетни, которые распространяло об артистке окружение Салимова.

Я была в Москве, а он во Владивостоке, так как у него там бизнес. И, конечно, мне было нелегко жить на два города. Да и окружение Бахтияра неодобрительно оценивало наш союз, а мне хотелось любви и чувств, новых эмоций, а не сплетен и грязи, которые сыпались в мой адрес, — отметила она, добавив, что очень сожалеет о разрыве.

Ранее балерина Анастасия Волочкова объявила о расставании с возлюбленным, чью личность она продолжает держать в секрете. Звезда заявила, что инициатором разрыва была именно она.

Волочкова долгое время ограничивалась намёками, когда речь заходила о её партнёре. Бывшая прима Большого театра иногда публиковала совместные фото с бойфрендом в Instagram, однако всегда закрывала его лицо сердечком. 20 января балерина отпраздновала свой 45-й день рождения. Её поклонники отметили, что на праздничной вечеринке возлюбленный Волочковой отсутствовал.

Телеведущая Дана Борисова уверена, что возлюбленного Анастасии Волочковой на самом деле не существовало. По словам девушки, Волочкову «все умные люди» давно воспринимают как фрика. Телеведущая заявила, что балерина «завралась», и усомнилась, что у той вообще появится возлюбленный, писал NEWS.ru.