«Хотела спрятаться»: Лолита раскрыла, зачем пошла на «голую» вечеринку Лолита объяснила свое участие в «голой» вечеринке защитной реакцией психики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита заявила, что пошла на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, чтобы развеяться на фоне усталости от работы и «спрятаться» от происходящего в мире. В Youtube-шоу «Повесточка» артистка добавила, что это, однако, не помогло — тусовка была скучной.

Мой поход — попытка спрятаться. «Вот сейчас будет весело! А, тут не так весело, поехала дальше работать» <...> В процессе вечеринки с моими возрастными друзьями, которые там были, мы говорим: «Боже, как скучно, молодежь не умеет гулять, вот мы в свое время», — поделилась артистка.

При этом отмена туров Лолиту напугала серьезно. Она пояснила, что только спустя несколько дней после скандала осознала, какая серьезная сложилась ситуация.

Ранее Милявская призналась, что зрители горячо поддержали ее в социальных сетях после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, за что она перед ними «в неоплатном долгу». Исполнительница рассказала, что постоянно общается с поклонниками и лично, и в Сети. По ее словам, в последние 2,5 месяца зрители окружили ее любовью.

До этого стало известно, что телеканал МУЗ-ТВ решил вернуть Лолиту Милявскую в свете многочисленных отмен ее концертов и появлений на телеэкранах. Артистку заметили на пресс-завтраке премии канала. Певица при этом допустила, что недовольный зритель может попросить телеканал «убрать» ее из эфира.