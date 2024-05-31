«Хотела подарить Пете ребенка»: Майоров вспомнил о молодости Заворотнюк Майоров: Заворотнюк очень хотела родить ребенка для Чернышева

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Телеведущий Сергей Майоров в эфире программы «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1» вспомнил, как познакомился с актрисой Анастасией Заворотнюк, добавив, что она очень долго шла к славе. Журналист рассказал, что знаменитость всегда мечтала стать мамой для ребенка от Петра Чернышева.

Она хотела подарить ребенка Пете и родила. Сама, — рассказал Майоров.

Известно, что Заворотнюк предприняла три попытки ЭКО. После этого она все же смогла стать мамой. Актриса родила дочь Милу. Позднее она рассказывала, что Чернышев оказался идеальным отцом, который не чаял души в своей наследнице.

По словам телеведущего, карьера Заворотнюк пошла в гору после роли в «Моей прекрасной няне». Она случайно оказалась в одном самолете с продюсером сериала. Во время перелета они разговорились, а после приземления продюсер объявил, что нашел актрису для роли. При этом няней могла стать Нонна Гришаева, которая тогда пробовалась на роль.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. На протяжении нескольких лет она боролась с раком мозга. За актрисой ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг, фигурист Петр Чернышев.