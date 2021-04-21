Модельер раскритиковал гардероб Ларисы Долиной

https://static.news.ru/photo/c47c85b0-a348-11eb-ad8d-96000091f725_660.jpg Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звёздный модельер Джемал Махмудов после осмотра гардероба Ларисы Длиной пришёл к выводу, что у звезды отсутствует вкус в одежде. Преображение артистки он показал в шоу «Доктор Стиль» на YouTube.

По его словам, в шкафу 65-летней певицы с концертными нарядами он увидел всё, кроме стиля. С этим ему пришлось побороться. Стилист посоветовал ей отказаться от мешковатых юбок, которые лишь портят стройную фигуру.

Это леопардовое нечто я хотел сжечь, но держал себя в руках! — сказал Махмудов, демонстрируя длинное платье яркой расцветки.

После модельер показал, как сделать платье Долиной более современным и подходящим: он со словами «красоту нужно показывать» ножницами укоротил наряд, сделав длину выше колена.

Однако для предстоящего концерта Махмудов предложил создать совершенно новый образ всего за 24 часа. Для звезды он подобрал облегающий чёрный комбинезон с золотым поясом.

Долина оценила наряд, отметив, что уже знает, в каком блоке выступления предстанет в нём перед зрителями.

Ранее сообщалось, что Долина участвует в спектакле «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-стрит», где исполняет роль миссис Лавет. Артистка поделилась с поклонниками фотографией из гримёрки. Многие фанаты были напуганы из-за реалистичного грима артистки.