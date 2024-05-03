«Хорошо поработали»: успехи ВС России в зоне СВО, новости к утру 3 мая

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Минобороны РФ сообщили, что расчеты РСЗО «Град» группировки прикрытия государственной границы уничтожили пункты временной дислокации живой силы и военной техники ВСУ в зоне СВО. О каких еще успехах российской армии известно к утру 3 апреля?

Что сказали в Минобороны

По данным военного ведомства, пункты дислокации живой силы и техники украинской армии были поражены в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.

«Поразили сегодня три пункта временной дислокации противника, пять автомобилей и до 15 человек личного состава. Хорошо поработали», — поделился командир реактивного взвода с позывным «Ока».

Боец также назвал украинских военных трусами, которые не хотят встречаться лицом к лицу на поле боя, а предпочитают бить по мирному населению.

Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении цели.

Кроме того, Военно-космические силы России поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ, опубликовав подтверждающие кадры.

На видео показаны кабина боевого управления и пусковая установка ЗРК, а также представлен момент удара по цели. После этого произошла детонация боекомплекта и возгорание склада, расположенного в месте дислокации противника.

О каких еще успехах ВС РФ известно

Также в ночь на 3 мая стало известно о поражении украинских дронов расчетами ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Центр».

«ВСУ используют беспилотники кустарного происхождения, которые очень тяжело обнаружить, различные дроны малозаметные, а также дроны-камикадзе. Но мы справляемся со всеми трудностями», — поделился начальник расчета с позывным Минус.

На дальностях более 20 км по динамическим воздушным целям работают комплексы «Тор-М2». Они являются всепогодными: нет разницы, работать в дождь, туман или солнечный день, отмечают военнослужащие.

«Известия» со ссылкой на командира группы разминирования сообщили, что военные инженеры Центрального военного округа очистили от взрывоопасных предметов половину территории Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

«В Авдеевке очищена от взрывоопасных предметов половина территории. Сейчас работаем в основном по жилым секторам, чтобы люди чувствовали себя спокойно и уверенно, чтобы не жили в страхе. Мы сначала входим с мирными во взаимодействие, спрашиваем, есть ли что-то неразорвавшееся: они местные и знают больше. Они уже показывают нам места, где что-то обнаружили, и мы принимаем меры», — рассказал газете командир группы разминирования с позывным Панда.

Каждую группу разминирования сопровождают два бойца для прикрытия от угрозы с воздуха и медик, уточняет издание.

Также военный корреспондент Евгений Лисицын опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения американского танка Abrams в районе села Очеретино на территории ДНР. По его данным, машина была разбита при помощи российского боевого беспилотного летательного аппарата «Ланцет-2 ОА».

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