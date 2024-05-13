«Хорошо получаются»: Лерчек раскрыла, планирует ли еще детей после развода Разведенная Лерчек призналась, что пока не планирует заводить детей

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Лерчек (Валерия Чекалина)

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая в марте текущего года подала на развод с супругом, призналась, что пока не планирует заводить детей. Отвечая на вопрос журналиста на VII музыкальной премии «ЖАРА MUSIC AWARDS», она отметила, что обожает детей и они у нее «хорошо получаются». Блогер также добавила, что воспитает стольких, скольких ей даст Бог, передает корреспондент NEWS.ru.

Я обожаю детей и считаю, что хорошо получаются. Рожать, конечно, нужно, но не сейчас. Чуть попозже, как Бог даст. Я не планирую. Столько, сколько даст, всех воспитаю, — заявила Лерчек.

Известно, что у блогера уже трое детей. Двоих близнецов, мальчика и девочку, она родила в 2016 году. В 2021 году у нее появился еще сын, которого назвали Лев.

В конце февраля Лерчек в социальных сетях рассказала, что после судов и истории с долгами перед ФНС в ее отношениях с супругом наступил сложный период. Она подала на развод 15 марта. Блогер опубликовала видео, на котором в слезах рассказывала о «выходе из отношений» с Чекалиным. По информации Mash, у Лерчек появился новый возлюбленный. Telegram-канал также сообщил, что супруги будут делить две квартиры в Москве, элитный автопарк с машинами премиум-класса и земельный участок в Подмосковье.