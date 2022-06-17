«Хоромы эти огромные»: соседи Пугачёвой и Галкина высказались об их отъезде Соседи Пугачёвой и Галкина в деревне Грязь прокомментировали отъезд знаменитостей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва и Максим Галкин

Жители деревни Грязь, где стоит особняк Пугачёвой и Галкина, рассказали, что думают об отъезде соседей. Мнения людей оказались противоположными, репортаж о жителях деревне опубликован на YouTube-канале «Изи Life».

Часть соседей возмущены тем, что в трудное для страны время звёзды покинули Россию. Но больше всего люди негодуют из-за того, что Галкин поливает родину грязью. Так, одна из местных жительниц считает, что Галкин, который всю жизнь жил в России и уехал, просто «предал страну». Другая также считает артиста «предателем.

Покинул — хорошо, пусть не возвращается. Я считаю его предателем, — заявила женщина, добавив, что в деревне комика больше никто не ждёт.

Однако, не все соседи артистов настроены так категорично. Некоторые выражают положительное отношение к Галкину, говоря, что он здесь «никому не мешал» и «относился ко всем хорошо».

Среди жителей деревни есть и те, кто поддерживает отъезд артистов в другую страну.

Во-первых, я не думаю, что они уехали навсегда. А во-вторых, если они уехали навсегда, это их дело. Он мне не родственник, не близкий человек. Приедет — молодец! Да, хоромы эти огромные, дворец... Он всё это заработал. Ездит, собирает концерты, популярен. Это всё труд! Почему он должен это все оставлять? — говорит одна из местных жительниц.

Некоторые признаются, что муж Аллы Пугачёвой оставил у них о себе самое хорошее впечатление — он был доброжелателен и прост и не страдал «звёздной болезнью». С местными артист всегда общался на равных.

Грубо говоря, когда они здесь жили и что-то делали для деревни, никто не возражал, — подытожила соседка звёздной пары.

Сам Галкин накануне рассказал в статье для журнала о путешествиях «ПСЖР», как живет в Израиле после отъезда из России на фоне спецоперации на Украине. Шоумен признался, что одно из его любимых мест в Тель-Авиве — парк Яркон в центре города, где «можно найти развлечения для всей семьи».