Хореограф рассказал, как Пугачёва доводила танцоров до слёз

https://static.news.ru/photo/8c4ccfbc-4522-11eb-af94-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Хореограф Егор Дружинин рассказал, как работал с певицей Аллой Пугачёвой. Он заявил, что хорошо прочувствовал скверный характер Примадонны.

В рамках YouTube-шоу Надежды Стрелец Дружинин рассказал, что дважды работал с Пугачёвой. Первый раз — на концерте певицы Жасмин, постановщиком которого была Алла Борисовна. По его словам, он уже тогда хорошо прочувствовал её скверный характер. Тогда хореограф пообещал себе никогда больше с ней не работать.

Однако позже, в 2019 году, они вновь поработали вместе — на юбилейном шоу Пугачёвой «P. S.». Тогда певица, по его словам, также была жестока по отношению к участникам проекта, и в частности к танцорам. Дружинин рассказал, что порой она доводила их до слёз. Особенно хореографа задело отношение Примадонны к нему и его балету, передаёт Lenta.ru.

Алла Борисовна часто произносила фразу, которая меня очень задевала: «Я же вас не знаю», — поделился он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская певица Алла Пугачёва с большим интересом смотрит шоу «Ледниковый период» и имеет своих фаворитов. Об этом рассказал её муж, телеведущий и юморист Максим Галкин.