«Холодная война»: дочь Легкоступовой рассказала о ссоре матери с Пугачёвой

Дочь покойной певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль рассказала о заочной ссоре матери с певицей Аллой Пугачёвой. Звёзды не могли поделить песню, передаёт KP.RU.

Это была холодная война из-за одной песни на двоих, хотя они лично даже знакомы не были, — отметила Бриль.

Она пояснила, что речь идёт о композиции «Двое» на стихи Ильи Резника и музыку Раймонда Паулса. Первой хит всё-таки исполнила Легкоступова.

Делали они это каждая по-своему, и обе версии, на мой взгляд, были хороши, — отметила Бриль.

Может быть, как полагает Анэтта, Алла Борисовна ревностно относилась к таланту Валентины. Впрочем, дочь артистки не верит, что Примадонна могла строить какие-либо козни, тем более заочно. От матери она также не слышала негатива в адрес «соперницы».

Валентина Легкоступова умерла 14 августа прошлого года, прожив в законном браке с яхтсменом Юрием Фирсовым всего 40 дней. Дочь артистки обвинила в причастности к смерти матери её последнего мужа.

Накануне Анэтта Бриль опровергла домыслы о том, что её мать до встречи с Фирсовым жила на грани нищеты. Наоборот, артистка имела миллионные накопления, которые таинственным образом растаяли после встречи певицы с яхтсменом Юрием Фирсовым.

Ранее вдовец Легкоступовой рассказал о последних днях артистки.