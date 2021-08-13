«Холодная война»: дочь Легкоступовой рассказала о ссоре матери с Пугачёвой
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
13:39, 14 августа 2021
Анэтта БрильФото: anetta_bril/instagram.com
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Дочь покойной певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль рассказала о заочной ссоре матери с певицей Аллой Пугачёвой. Звёзды не могли поделить песню, передаёт KP.RU.
Это была холодная война из-за одной песни на двоих, хотя они лично даже знакомы не были, — отметила Бриль.
Она пояснила, что речь идёт о композиции «Двое» на стихи Ильи Резника и музыку Раймонда Паулса. Первой хит всё-таки исполнила Легкоступова.
Делали они это каждая по-своему, и обе версии, на мой взгляд, были хороши, — отметила Бриль.
Может быть, как полагает Анэтта, Алла Борисовна ревностно относилась к таланту Валентины. Впрочем, дочь артистки не верит, что Примадонна могла строить какие-либо козни, тем более заочно. От матери она также не слышала негатива в адрес «соперницы».
Валентина Легкоступова умерла 14 августа прошлого года, прожив в законном браке с яхтсменом Юрием Фирсовым всего 40 дней. Дочь артистки обвинила в причастности к смерти матери её последнего мужа.
Накануне Анэтта Бриль опровергла домыслы о том, что её мать до встречи с Фирсовым жила на грани нищеты. Наоборот, артистка имела миллионные накопления, которые таинственным образом растаяли после встречи певицы с яхтсменом Юрием Фирсовым.
Ранее вдовец Легкоступовой рассказал о последних днях артистки.