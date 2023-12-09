Заслуженный артист России Леонид Агутин рассказал о своем самочувствии после проведенной операции. Что произошло с артистом накануне, почему потребовалось вмешательство врачей, что со здоровьем Игоря Николаева и Михаила Боярского?
Что случилось с Агутиным
Певца госпитализировали накануне, 8 декабря. Артист попал в больницу в связи с сильными болями.
Уточнялось, что композитор жаловался на дискомфорт в ноге. Осмотревший артиста врач поставил диагноз «тромбоз глубоких вен», сообщал Telegram-канал Mash.
«Леонид Агутин экстренно госпитализирован в Москве. Предположительно, у него образовался тромб в ноге. По нашим данным, 55-летний артист пожаловался на сильные боли в конечности. В ходе осмотра ему диагностировали тромбоз глубоких вен. Теперь Леониду Николаевичу предстоит лечение, для начала — медикаментозное», — писал ресурс.
Telegram-канал добавил, что запланированные на 3 и 5 января концерты Агутина в Сочи и Дубае находятся под угрозой отмены.
«Ближайшие концерты Агутина 3 января в Сочи и 5-го в Дубае — под угрозой отмены, как и предновогодние корпораты. Все зависит от эффективности лечения и реабилитации», — сообщал Mash.
Что рассказал о своем самочувствии Агутин
Певец опубликовал соответствующее сообщение в своем Telegram-канале. Агутин поделился с подписчиками подробностями своей госпитализации.
«Ребята, спасибо за заботу и переживания! Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал, растяжение. Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Все прошло хорошо», — рассказал артист.
По словам Агутина, сейчас он находится под наблюдением врачей, но планирует в ближайшее время вернуться к творческой деятельности.
«Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это ненадолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!» — написал композитор.
Что со здоровьем Игоря Николаева
15 сентября сообщалось об экстренной госпитализации певца Игоря Николаева, у которого случился инфаркт. Ему провели операцию по коронарному шунтированию артерии.
Как отмечалось, проблемы с сердцем возникли еще в январе текущего года. Тогда Николаеву поставили два стента и стабилизировали состояние.
Артист продолжил реабилитацию в домашних условиях. Николаев впервые после госпитализации вышел на связь с поклонниками 12 октября. Тогда он поблагодарил близких, врачей и фанатов за поддержку.
«Благодарю каждого из вас, а также моих друзей и коллег и незнакомых мне людей, написавших слова поддержки. Благодарю мою семью, которая меня поддерживала и переживала», — сказал композитор.
Telegram-канал Mash сообщал, что после операции Николаев сократил количество выступлений и в ближайшее время планирует давать концерты недалеко от Москвы.
«Маэстро пообщался с врачами и семьей, после чего твердо решил: два-три концерта в месяц, ценник от четырех миллионов, а выбирать из предложений будет сам. Пока речь идет только про концерты недалеко от Москвы. Ведь по всей стране кататься Николаев не готов, потому что нужно себя беречь», — отмечалось в публикации ресурса.
Как себя чувствует Михаил Боярский
Портал «78» сообщал, что певца Михаила Боярского увезли с инфарктом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. По данным ресурса, артисту резко стало плохо 27 ноября.
Согласно информации СМИ, врачам удалось стабилизировать состояние артиста. В «78» уточнили, что Боярского перевели из реанимации в обычную палату.
Читайте также:
«Песня года», инфаркт и съемки в кино: как сейчас живет Игорь Николаев
Что известно о состоянии здоровья Агутина, будут ли концерты в Москве и СПб
«Задолбали»: жена Боярского опровергла слухи о своей госпитализации