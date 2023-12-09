«Ходить не мог»: как себя чувствует Агутин после операции Агутин: операция по удалению тромба в ноге прошла хорошо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Агутин

Заслуженный артист России Леонид Агутин рассказал о своем самочувствии после проведенной операции. Что произошло с артистом накануне, почему потребовалось вмешательство врачей, что со здоровьем Игоря Николаева и Михаила Боярского?

Что случилось с Агутиным

Певца госпитализировали накануне, 8 декабря. Артист попал в больницу в связи с сильными болями.

Уточнялось, что композитор жаловался на дискомфорт в ноге. Осмотревший артиста врач поставил диагноз «тромбоз глубоких вен», сообщал Telegram-канал Mash.

«Леонид Агутин экстренно госпитализирован в Москве. Предположительно, у него образовался тромб в ноге. По нашим данным, 55-летний артист пожаловался на сильные боли в конечности. В ходе осмотра ему диагностировали тромбоз глубоких вен. Теперь Леониду Николаевичу предстоит лечение, для начала — медикаментозное», — писал ресурс.

Telegram-канал добавил, что запланированные на 3 и 5 января концерты Агутина в Сочи и Дубае находятся под угрозой отмены.

«Ближайшие концерты Агутина 3 января в Сочи и 5-го в Дубае — под угрозой отмены, как и предновогодние корпораты. Все зависит от эффективности лечения и реабилитации», — сообщал Mash.

Что рассказал о своем самочувствии Агутин

Певец опубликовал соответствующее сообщение в своем Telegram-канале. Агутин поделился с подписчиками подробностями своей госпитализации.

«Ребята, спасибо за заботу и переживания! Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал, растяжение. Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Все прошло хорошо», — рассказал артист.

По словам Агутина, сейчас он находится под наблюдением врачей, но планирует в ближайшее время вернуться к творческой деятельности.

«Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это ненадолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!» — написал композитор.

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Леонид Агутин

Что со здоровьем Игоря Николаева

15 сентября сообщалось об экстренной госпитализации певца Игоря Николаева, у которого случился инфаркт. Ему провели операцию по коронарному шунтированию артерии.

Как отмечалось, проблемы с сердцем возникли еще в январе текущего года. Тогда Николаеву поставили два стента и стабилизировали состояние.

Артист продолжил реабилитацию в домашних условиях. Николаев впервые после госпитализации вышел на связь с поклонниками 12 октября. Тогда он поблагодарил близких, врачей и фанатов за поддержку.

«Благодарю каждого из вас, а также моих друзей и коллег и незнакомых мне людей, написавших слова поддержки. Благодарю мою семью, которая меня поддерживала и переживала», — сказал композитор.

Telegram-канал Mash сообщал, что после операции Николаев сократил количество выступлений и в ближайшее время планирует давать концерты недалеко от Москвы.

«Маэстро пообщался с врачами и семьей, после чего твердо решил: два-три концерта в месяц, ценник от четырех миллионов, а выбирать из предложений будет сам. Пока речь идет только про концерты недалеко от Москвы. Ведь по всей стране кататься Николаев не готов, потому что нужно себя беречь», — отмечалось в публикации ресурса.

Как себя чувствует Михаил Боярский

Портал «78» сообщал, что певца Михаила Боярского увезли с инфарктом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. По данным ресурса, артисту резко стало плохо 27 ноября.

Согласно информации СМИ, врачам удалось стабилизировать состояние артиста. В «78» уточнили, что Боярского перевели из реанимации в обычную палату.

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