Ходченкова простоволосая и в одной рубахе покорила фанатов красотой

https://static.news.ru/photo/1f822258-5560-11eb-8479-fa163e074e61_660.jpg Светлана Ходченкова Фото: svetlana_khodchenkova/instagram.com

Светлана Ходченкова снялась в широкой рубахе и тёплых носках в деревянном доме в туристическом комплексе Домодедово. Там актриса проводит свой отдых, стоит проживание в комплексе от 3,5 тыс. руб. в день.

Блондинка не полетела вслед за другими на каникулах в жаркие страны, она наслаждается зимней загородной природой в сосновом бору. Актриса гуляет по зимнему лесу, наслаждается тишиной и сказочными зимними пейзажами.

Видимо, под влиянием навеянного умиротворения и естественной красоты природы Светлана Ходченкова и сама предстала в «простом» виде. Рубаха обнажила стройные ноги актрисы, волосы легли на плечи в беспорядке. И на фоне большого окна в пол, за которым виден зимний пейзаж, актриса смотрится очень гармонично.

Это сразу оценили поклонники Ходченковой, которые осыпали её в комментариях комплиментами. «Вот даже так, простоволосая, прекрасна», «Это называется — естественная красота», «Сама нежность», «Восхитительная и очаровательная», написали пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники Светланы Ходченковой остались недовольны образом, который актриса выбрала для премьеры романтической комедии «Любовь без размера». На мероприятие она пришла в чёрном платье, к которому подобрала чёрные колготки и розовые туфли.