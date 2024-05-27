Ходченкова похвасталась фигурой на фото у пилона Светлана Ходченкова опубликовала фото в стрипах и белье у пилона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Ходченкова

Актриса Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с занятий танцами на пилоне. На снимках можно заметить, что у 41-летней артистки довольно подтянутая фигура и рельефный пресс.

Ходченкова надела для тренировки черный бюстгальтер без косточек и укороченные шорты, а на талию она повязала белую рубашку. На ногах звезды можно заметить стрипы — обувь на высоком каблуке и платформе. Судя по всему, кадр был сделан в движении, поскольку волосы артистки разлетаются. Запись Ходченкова сопроводила лишь одним эмоджи — белым сердцем.

Недавно актриса Светлана Светикова рассказала, что впервые снялась для эротического журнала, когда ей было 18 лет. По словам знаменитости, она не знала, что ей предстоит откровенная фотосессия. Артистка вспомнила, что ей было страшно, она заплакала и тогда организаторы фотосессии решили ее напоить.

Ранее певица Валерия заявила, что не реагирует на откровенные снимки жены своего младшего сына Арсения Лианы. По словам исполнительницы, молодая красивая девушка может себе позволить подобные публикации. Валерия добавила, что ее тоже часто упрекают в излишней откровенности на сцене.