«Хочется помочь доползти»: Киркоров признался, что не чувствует конкуренции Киркоров признался, что не чувствует конкуренции на российской эстраде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров заявил, что не чувствует конкуренции для себя на российской эстраде. В подкасте видеоблогера и рэп-исполнителя Эльдара Джарахова на YouTube он подчеркнул, что иногда у него возникает желание помочь коллегам по цеху «доползти» до его уровня.

Когда я вижу такой большой отрыв, может это выглядит нескромно, но мне хочется помочь доползти другим исполнителям до моего уровня, чтобы был момент ощущения конкуренции — заявил Киркоров.

В этом же интервью Киркоров признался, что чувствует себя одиноким на сцене. Он признался, что является очень эмоциональным человеком. Под «публичным одиночеством» он понимает невозможность соревноваться с кем-то в своем успехе. Артист добавил, что готов даже поддержать кого-то из артистов, чтобы почувствовать конкуренцию на российской эстраде.

Вместе с этим Киркоров заявил, что для того, чтобы оставаться звездой, необходимо вызывать интерес у публики. Народный артист отметил, что нельзя давать зрителю почувствовать, что ты превосходишь всех исполнителей на российской эстраде, ибо тогда он потеряет интерес.

Певец также рассказал, что за годы карьеры он так и не привык к обрушившейся на него славе, благодаря чему избежал звездной болезни и остался «нормальным человеком». Также певец раскрыл свою заветную мечту — больше всего знаменитости хотелось бы мира во всем мире.