Шоу-бизнес

«Хочется быть рядом»: Орбакайте с дочкой спели в Instagram для Пугачёвой

11:28, 15 апреля 2020
Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Кристина Орбакайте с восьмилетней дочкой Клавдией записали видеопоздравление для Аллы Пугачёвой. Ей исполняется 71 год. Из-за режима самоизоляции семья не может собраться вместе, чтобы отметить день рождения Примадонны.

В качестве оператора выступил муж Кристины — бизнесмен Михаил Земцов. Клава вместе с мамой спела вживую для звёздной бабушки.

Очень ждём встречи с нашей любимой именинницей. Так хочется прижаться и быть рядом. С днём рождения, наша волшебная Звезда. Только будь здорова, — написала Орбакайте.

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Аллу Пугачёву сегодня в соцсетях поздравляют друзья и коллеги. Филипп Киркоров опубликовал пост ещё ночью. К поздравлениям присоединились Владимир Винокур, Ирина Нельсон, Игорь Крутой, бывший зять Примадонны Владимир Пресняков — младший и другие. Популярный актёр Александр Петров назвал певицу великой русской женщиной и пожелал ей здоровья.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в Интернете выставлен на продажу рисунок, якобы выполненный Аллой Пугачёвой. Цена — 150 тысяч рублей. Нынешний владелец рассказал, что эту работу Примадонны заполучила его супруга ещё в 2005 году от друга певицы Олега Непомнящего. Именно он уверил женщину, что рисунок сделан самой Пугачёвой.

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