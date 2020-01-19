Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Наталья Королёва рассказала, что они с супругом Сергеем Глушко, известным как Тарзан, каждый год окунаются в прорубь на Крещение.

Однако в этом году от традиции пришлось отказаться из-за погоды. А обычно — ныряем, мы закалённые! В храм — обязательно, это даже не традиция, а необходимость, — подчеркнула артистка. Королёва...