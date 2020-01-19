Стремящаяся стать фигуристкой 5-летняя Надя Пескова впервые села на продольный шпагат, сообщила на своей станице в Instagram мать девочки олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
Когда хочется повторять за мамой. Или догнать [выигравшую Олимпийские игры в 16 лет] Алину Загитову. Главное — цель, — отметила Навка.
Надежда — её общая дочь с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым.
Как писал NEWS.ru, до 7 января Загитова участвовала в ледовом шоу Навки. Сейчас молодая фигуристка вернулась к прежнему графику тренировок, чтобы подготовиться к соревнованиям.
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