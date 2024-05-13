«Хочешь, я ей руку сломаю?»: Гузеева ответила на гневный пост Харламова Гузеева предложила сломать руку автору заметки о помолвке Харламова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Гузеева, Гарик Харламов

Телеведущая Лариса Гузеева предложила сломать руку автору заметки о том, что комик Гарик Харламов сделал предложение своей возлюбленной актрисе Катерине Ковальчук под давлением матери. Гузеева оставила комментарий под постом коллеги в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором он возмутился публикацией о своей помолвке на одном из популярных сайтов.

Ну хочешь, я этой писаке руку сломаю? — предложила в комментарии Гузеева.

Ранее Харламов назвал лютой чушью сообщения некоторых СМИ о том, что он был вынужден сделать предложение руки и сердца актрисе Катерине Ковальчук под давлением матери. Шоумен заявил, что подобные заявления следует расценивать как клевету и распространение заведомо ложной информации.

Юморист также высмеял источник этих слухов — в статьях утверждалось, что он сам признался в этом во время участия в передаче «Ты не поверишь» на НТВ. Он подчеркнул, что единственным интервью, где он рассказал о своей личной жизни, стало шоу «Кстати» с ведущими Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.

До этого Харламов рассказал, что во время предложения Катерине Ковальчук он встал на колено, но не смог самостоятельно подняться. Шоумен добавил, что поэтому больше никогда не будет становиться на колени и жениться.