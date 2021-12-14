Хлебникова впервые после пожара вышла на связь с поклонниками

Марина Хлебникова впервые обратилась к друзьям и поклонникам после пожара. Певица поблагодарила всех за поддержку в Instagram.

Артистка записала аудиообращение, в котором рассказал о своём самочувствии. Она сообщила, что старается идти на поправку и пребывает в «позитивном настроении».

Доброго времени суток, дорогие мои друзья, как хорошо же, что вы мне пишете, меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное. Стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что всё со мной будет хорошо. По возможности буду вам конечно писать сначала голосовыми, и вся официальная информация будет на моей страничке, — сообщила Хлебникова.

В ответ поклонники засыпали артистку пожеланиями скорейшего выздоровления. Многие сказали, что были очень рады слышать бодрый голос звезды 90-х.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой случился вечером 18 ноября. Эпицентром возгорания стала комната певицы на втором этаже, по одной из версий пожар возник из-за непотушенной сигареты. Певица получила ильные ожоги и месяц провела в реанимации.

Ранее подруга Марины Хлебниковой Нина Брусянина рассказала, как чувствует себя пострадавшая при пожаре певица. Звезда 90-х месяц провела в реанимации, сейчас она может говорить, но даётся ей это с большим трудом.