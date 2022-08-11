«Хлеба и зрелищ!»: Штурм потребовала вернуть развлекательный контент на ТВ Певица Наталья Штурм потребовала вернуть ток-шоу на ТВ

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певица и писатель Наталья Штурм

Певица и писатель Наталья Штурм потребовала вернуть на российское телевидение развлекательный контент. Она убеждена, что из-за решения отказаться от показа ток-шоу на фоне спецоперации на Украине телеканалы оставили зрителей без их любимых передач, которые помогали справиться с жизненными трудностями. Людям не хватает хлеба и зрелищ, поделилась она в беседе со «Слово и Дело».

Герои ток-шоу — практически родственники для зрителя, люди живут проблемами героев, забывая о собственных. Сообща, коллективно легче решать проблемы и переживать нервные стрессы. А у нас их сейчас хоть отбавляй. Нам надо объединяться. <...> Хлеб есть, но народ голодный до зрелищ, шоу должно продолжаться, — заявила артистка.

Штурм призналась, что она сама соскучилась по съемкам и хочет как можно скорее вернуться в телеэфир.

Заслуженная артистка России Мария Шукшина ранее призвала закрыть развлекательные шоу на телевидении, где «стирают грязное бельё на всю страну в прайм-тайм». По ее мнению, подобные передачи являются «вражеским контентом», который не способствует культурному развитию россиян. Шукшина считает, что необходимо заменить их на патриотические программы о героях спецоперации РФ на Украине.