Хлам и мусор: журналисты ужаснулись заброшенной могиле Джигарханяна

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Могила Армена Джигарханяна, умершего всего четыре месяца назад, на сегодня выглядит заброшенной и неухоженной. Журналисты «Экспресс газеты» побывали на кладбище, где покоится великий артист, и пришли в ужас от увиденного.

Народный артист похоронен рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище. Его могила постепенно зарастает мусором. Могила завалена увядшими цветами, которые никто не убирает. Прямо поверх них поставлены два искусственных венка, пишет издание.

Вокруг могил валяется мусор: старые цветы, разбитые подсвечники, полусгоревшие свечи и прочий хлам. Ни поклонники, ни родственники на могиле актёра явно не бывают. Выглядит место упокоения актёра крайне заброшенным.

Между тем, напоминает издание, сразу после похорон приёмный сын Джигарханяна Степан опубликовал фото могилы народного артиста. На снимке видно, что всё усыпано живыми цветами и никакого мусора рядом нет.

Почему родственники перестали ухаживать за захоронением, неясно. К тому же сейчас это можно поручить любой специализированной некоммерческой организации, аргументирует газета. Цена на услуги ухода за могилой начинается от двух тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медработница клиники, где умер Армен Джигарханян, рассказала о состоянии актёра перед смертью. По её словам, артист поступил к ним в запущенном состоянии и за ним, вероятно, никто не ухаживал.