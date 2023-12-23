Хит Бориса Моисеева пропал из музыкальных сервисов: связано ли это с ЛГБТ Хит певца Бориса Моисеева «Голубая луна» исчез с музыкальных платформ

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Борис Моисеев

Хит российского певца Бориса Моисеева «Голубая луна» исчез с музыкальных платформ и сервисов. Почему это произошло, связано ли с движением ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена)?

Почему пропала песня Моисеева «Голубая Луна»

Композиция певца под названием «Голубая луна» исчезла сразу с российских музыкальных платформ. На отсутствие песни пожаловались пользователи таких сервисов, как «Яндекс Музыка», «VK Музыка» и «МТС Музыка».

Представители «Яндекс Музыки» объяснили исчезновение композиции заслуженного артиста РФ прекращением прав на размещение трека еще в 2020 году. По информации представителей компании, часть каталога исполнителя «не была загружена правообладателем на платформу».

Другие композиции Моисеева по-прежнему доступны для прослушивания.

Что известно об ориентации Бориса Моисеева

Певец одним из первых признался в своей нетрадиционной ориентации. Он совершил каминг-аут, когда давал интервью в 1992 году во время съемок телефильма «Борис Моисеев и его леди».

«Я никогда не нес свой порок как знамя, но в то же время никогда не стеснялся говорить о себе правду. Все 18 лет в моем коллективе были только женщины, и мне образ женщины, переданный через мужскую пластику, стал настолько близок, что я сам стал женщиной», — сказал тогда Моисеев.

Позднее артист пожалел о признании и подчеркивал, что не хотел делать из себя лидера гей-движения в России. Отвечая на вопросы журналистов, Моисеев не скрывал ориентацию, отмечая, что эта сторона его жизни является неисчерпаемой темой для сплетен.

«Мне кажется, эта неисчерпаемая тема. Не надоедает людям сплетничать! Да, это мой цвет. Ну и что? Я по канавам не прячусь, а тусуюсь с интересными людьми. Я никогда не скрывал своей ориентации», — говорил певец позднее.

Артист, несмотря на ориентацию, был уважаем в кругу коллег по шоу-бизнесу. Когда Моисеева не стало, народный артист РСФСР Лев Лещенко сказал, что певец «был очень порядочным человеком», который «никогда не делал кому-нибудь зло». Добрыми воспоминаниями о Моисееве делились десятки звезд, в том числе певец Сергей Пенкин и музыкальный критик Евгений Бабичев.

Каких еще песен может коснуться запрет пропаганды ЛГБТ

После принятия в 2022 году закона о запрете «пропаганды нетрадиционных ценностей» из сообщества музыкальной группы t.A.T.u. пропали все фотографии с поцелуями солисток Юлии Волковой и Елены Катиной.

После того как 30 ноября 2023 года Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его в стране, пользователи Сети начали беспокоиться, что их лишат треков t.A.T.u. Их поспешил успокоить российский продюсер Иван Шаповалов, усомнившийся в том, что песни и клипы коллектива будут заблокированы.

«Могут или нет [запретить песни и клипы t.A.T.u. после признания движения ЛГБТ экстремистской организацией], за это я не отвечу. Могу только сказать, что ЛГБТ — это еще не t.A.T.u.», — отметил Шаповалов.

Вместе с этим 4 декабря официальное сообщество группы t.A.T.u. во «ВКонтакте» закрыло стену, а также доступ к фото и видео.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press t.A.T.u.

20 декабря Таганский суд Москвы оштрафовал на миллион рублей телеканал «Точка ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в клипе Николая Баскова на песню «Странник».

Суд выяснил, что 14 июля 2023 года в 17 часов 49 минут телеканал выпустил в эфир клип артиста без плашки «18+». Постановление было вынесено 12 декабря.

В тексте указано, что «история отношений лирического героя» Баскова с другим мужчиной происходит на фоне «атмосферы гедонизма и разврата, что реализуется преимущественно с помощью неоднократных сцен невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского) в сексуальном контексте».

Запрета трека опасается и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева. По ее словам, композицию «Ева» уже сейчас ей запрещают петь, ссылаясь на букву закона.

«В последнее время запрещают петь песню „Ева“. Говорят: „Нельзя, по закону нельзя“. Это такой бред! Ребят, я хочу на всю страну сказать, что эта песня не про нетрадиционную ориентацию, не про нетрадиционную любовь! Она про любовь к певице Еве Польне, которая поет до сих пор», — рассказала Плетнева в интервью «Новому радио».

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