Хирург Хайдаров заявил о волне хейта после скандала со Славой и Успенской Пластический хирург Хайдаров заявил о волне фейков с целью его дискредитации

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пластический хирург Тимур Хайдаров

Хирург Тимур Хайдаров после скандала с певицами Славой и Любовью Успенской из-за претензий к качеству пластических операций рассказал Telegram-каналу «112», что против него развернули целую кампанию по распространению фейков с целью дискредитации. Хайдаров заявил, что столкнулся с волной ненависти, направленной в том числе против его семьи.

Волна хейта и фейков распространяется с целью уничтожения и дискредитации, [чтобы] не гнушаться абсолютно ничем. Обсуждают не только мои работы, хорошие или плохие, какие бы ни были, но и переходят на личности меня, моей семьи, жены, годовалого ребенка, родителей. Зачем это все делается!? — сказал хирург.

По словам хирурга, почти каждый день появляются новые фейки, в том числе писали, что у него якобы нет дипломов, а его клиника работает без лицензии, Хайдаров заверил, что это ложь, и все его дипломы есть в свободном доступе, а ознакомиться с лицензией можно на стенде в самой клинике.

По данным «112», в 2022 году после одной из неудачных операций было возбуждено уголовное дело по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности, которое расследуется до сих пор. Как пишет канал, материалы были отправлены на повторную экспертизу в судебно-экспертный центр СК.

В начале августа Хайдаров улетел с семьей на отдых в Грецию, на что отреагировала певица Слава, сообщившая, что в день отъезда медика у его пациентов якобы был запланирован прием.

Любовь Успенская ранее рассказала, что после визитов к Хайдарову ее грудь стала разных размеров. А после того, как из ее рук высосали жир, они не стали тоньше, при этом обвисли, утверждала певица.