Хирург Хайдаров покинул Россию после скандала со Славой и Успенской Хирург Тимур Хайдаров сообщил, что вывез семью на отдых в Грецию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимур Хайдаров

Хирург Тимур Хайдаров после скандала с певицей Славой (Анастасией Сланевской) и Любовью Успенской из-за выполненных им пластических операций покинул Россию. В своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) врач поделился снимками из аэропорта, сообщив, что улетел с семьей на отдых в Грецию. Хайдаров отметил, что планировал поездку месяц назад, в подтверждение чего прикрепил переписку с туроператором, и пообещал вернуться в Москву.

Ну что, ребятки, наконец-то долгожданный отпуск! Со всей семьей, большой нашей командой, который мы планировали очень давно, слава богу, у нас все получилось, все получили визы, поэтому ждите нас с солнечных краев! — сообщил Хайдаров.

На отъезд медика из Москвы отреагировала певица Слава. В своем Instagram она опубликовала информацию о том, что всем пациентам Хайдарова перенесли запланированный на сегодня прием.

Ну что ж, все в отпуск! Пациенты подождут и режим тоже. А зачем его соблюдать? Зачем ходить на перевязки? Срочно отпуск! Ну такой, наверное, запланированный, я думаю, запланированный, — прокомментировала исполнительница.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов поддержал пластического хирурга. Комментируя ситуацию, он назвал Хайдарова хорошим специалистом и напомнил, что всегда «проще обвинять другого». При этом Соседов допустил, что хирург действительно мог ошибиться. По словам Соседова, нужно думать головой перед тем, как решаться на подобное вмешательство. Критик подчеркнул, что у всех людей разная физиология и генетика, поэтому от пластики не всегда можно ожидать очевидного результата.