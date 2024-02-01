Хирург Хайдаров ликвидировал клинику на фоне разборок со звездами Хирург Хайдаров ликвидировал свою клинику ООО «Русская медицина»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимур Хайдаров

Звездный хирург Тимур Хайдаров ликвидировал свою клинику ООО «Русская медицина», сообщает «Газета.Ru». Согласно документу, попавшему в распоряжение издания, предприятие было закрыто 15 января 2024 года.

Хайдаров стал известен по работе со многими российскими знаменитостями, в числе которых народный артист России Филипп Киркоров и певица Слава. Последняя обвиняла доктора в предоставлении некачественной услуги. СМИ писали, что артистка жаловалась на незаживающие шрамы после операции на груди.

Сам Хайдаров опроверг связь между скандалами и закрытием клиники. В комментарии «Газете.Ru» хирург объяснил, что просто открыл другое предприятие.

Не связано абсолютно [со скандалами]. Это было юрлицо, которое мы открывали еще, по-моему, в 2022 или в 2021 году. И планировали как медицинский центр для реабилитации, так и запускать направления, БАДЫ и так далее. Мы открыли другую клинику с другим юридическим адресом, поэтому решили пока закрыть эту. Оно пустует просто так, — подчеркнул Хайдаров.

В скандале Славы и Хайдарова сторону врача принял Филипп Киркоров. Артист заявлял, что абсолютно доволен работой хирурга. Кроме того, в декабре Хайдаров сообщал, что Киркоров готовится к новому хирургическому вмешательству. Доктор обещал, что публика не узнает народного артиста.