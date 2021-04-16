Хилькевич напугала поклонников экстремальной худобой

https://static.news.ru/photo/329a2f3c-9f9a-11eb-92ae-96000091f725_660.jpg Анна Хилькевич Фото: instagram.com/annakhilkevich

Актриса Анна Хилькевич опубликовала в Instagram фото с пляжного отдыха. Звезда «Универа» снялась в купальнике и шляпе на белоснежном песке вместе с дочками — пятилетней Арианной и двухлетней Машей. Поклонников больше всего поразила её худоба.

Худая, да, я в курсе. Я могу набрать вес. Но тогда я не превращусь в пышноформенную барышню. Тогда у меня будут уши на бедрах, уплывшая талия и целлюлит на попе. Да и с моим ростом я буду больше похожа на колобка. Так что позвольте мне оставаться худой без угрызений совести, — подписала фото Хилькевич, сразу предупреждая комментарии.

Её подписчики всё же не оставили без внимания её вес, и всё обсуждение свелось к перечислению достоинств и недостатков фигуры 34-летней артистки.

Как писал NEWS.ru, Анна Хилькевич рассказала своим поклонникам о необычной фобии, которую ей удалось побороть. По её словам, она долгое время «жутко стеснялась звёзд». При этом, призналась артистка, она никому не рассказывала об этой своей особенности — даже маме и мужу. Она предположила, что причиной этого были опасения показаться на фоне знаменитостей «менее красивой, не такой обаятельной, позже — не такой популярной». Впрочем, добавила Хилькевич, эта фобия однажды прошла сама собой. Однажды она осознала собственную ценность и почувствовала любовь к себе. После этого актрису словно «отпустило»: она перестала себя сравнивать с другими и «стала самой собой».