Хейтеры накинулись на Асмус из-за «вызывающей» позы и корсета

https://static.news.ru/photo/74490ff2-3c12-11eb-8d44-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус, откровенные сцены с участием которой в фильме «Текст» вызвали шквал критики, снова вызывала гнев публики «вульгарным и призывным» снимком.

Артистку не раз упрекали в смелом поведении, которое, по мнению части аудитории, недопустимо для жены и матери. В частности, возмущение хейтеров вызывали смелые роли Асмус. Актриса с юмором относится к нападкам и нередко сама провоцирует публику странными или откровенными снимками. В этот раз комментаторы на женщину накинулись из-за фотографии, на которой бывшая жена юмориста Гарика Харламова позирует в гостинице.

На снимке одетая в белый корсет с обнажёнными плечами и брюки Асмус раскинулась на кресле. Артистка написала, что иногда остаётся ночевать в отеле в центре Москвы, если поздно прилетает в город или у неё мало времени на сон между съёмками. Но подписчиков заинтересовал не отель.

Вечно с раздвинутыми ногами. До чего вульгарно, — возмутилась angelina_circus.

«Мужика тебе надо», «А кто за отель платит?», «Вечно секс, а не фотки», «Не хватает породы», «Ты в курсе, что тобой пользуются?», «Некультурно», «Призывная поза», «Смысл фото понятен, напиши мне», «Где женственность!» — посыпались комментарии.

Актриса проигнорировала выпады в свою сторону.

Премьера фильма «Текст» состоялась в октябре 2019 года. Она сопровождалась скандалом вокруг Асмус из-за съёмок в предельно откровенных постельных сценах. Некоторые зрители решили, что актриса по-настоящему изменила мужу — шоумену Гарику Харламову. Асмус и Харламов объявили о расставании летом 2020 года. Пару не спасла даже восьмилетняя дочь актёров.

Как писал NEWS.ru, Кристина Асмус пожаловалась в Instagram на хейтеров, которые нередко её травят. По словам артистки, сегодняшнее её состояние напоминает вывернутый от порыва ветра зонт. Она также добавила, что очень сильно переживает из-за потока ненависти, которым её окружили. В то же время звезда заверила, что постарается прийти в себя и выполнить все обязательства перед поклонниками.