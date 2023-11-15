Хейтер МакSим пригрозил подорвать концертную площадку в Москве SHOT: мужчина пригрозил устроить теракт из-за концерта МакSим в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МакSим

Telegram-канал SHOT сообщает, что хейтер певицы МакSим позвонил по нескольким номерам концертной площадки на Новорязанской улице в Москве, где 17 ноября должно пройти выступление артистки. По данным канала, мужчина требовал отменить все шоу, иначе он подорвет здание.

SHOT пишет, что всю территорию площадки тщательно проверили, но никаких взрывных устройств не обнаружили. В итоге концерт МакSим состоится, но меры безопасности дополнительно усилят. Угрожавшего терактом ищет полиция.

Ранее МакSим рассказала, что пережила предательство со стороны близких людей. По словам певицы, пока она находилась в медикаментозной коме на фоне тяжелого течения коронавируса, ее детей пытались удочерить, чтобы получить в распоряжение имущество. Также, продолжила певица, некоторые сотрудники из команды, которым она доверяла на протяжении многих лет, подписывали за нее документы.

При этом артистка отметила, что чувствовала, как некоторые приближенные люди в ее команде злоупотребляют своим положением. Однако она не стала разбираться с ними после того, как махинации раскрылись. МакSим призналась, что просто отпустила ситуацию и после этого почувствовала себя лучше.