Хазанов рассказал, почему они с супругой не стали родителями второй раз

https://static.news.ru/photo/9dde91f4-b30c-11eb-b3f4-96000091f725_660.jpg Геннадий Хазанов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Советский и российский артист Геннадий Хазанов женат на Злате Эльбаум свыше 50 лет. У супругов единственная дочь — Алиса Хазанова, подарившая им двух внучек. В эфире передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Хазанов рассказал, почему они не стали родителями во второй раз.

У меня не возникало желания иметь ещё детей — было очень страшно отрывать от Алисы нежные чувства. А как ещё сказать? Не было возможности? Но это неправда! Мне казалось, что надо сосредоточиться на имеющейся дочери, — рассказал Хазанов.

Актёр также рассказал о своих отношениях с алкогольными напитками. Он напомнил, что в юности трудился слесарем на заводе. Работники нередко выпивали после смен и предлагали составить им компанию, однако артист не соглашался. Единственное, чем недоволен Хазанов, это плохие отношения с братьями по отцу, которого он никогда не видел.

Ранее Хазанов высказался о талантах резидентов Comedy Club. Артист признался, что не очень-то следит за разговорными жанрами на телевидении, но знает, что в шоу есть талантливые люди. С творчеством Павла Воли или Гарика Харламова артист эстрады знаком плохо, но даже над этим Хазанов сумел пошутить в своём стиле.