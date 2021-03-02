Харламов возмутился слишком ранним началом занятий в школах

https://static.news.ru/photo/4329d93c-7bec-11eb-bc32-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Юморист Гарик Харламов на своей официальной странице в социальной сети резко высказался о слишком, по его мнению, раннем начале занятий в российских школах. Он подчеркнул, что утро «придумали фанатики».

Как отметил шоумен, непонятно, зачем учителям и ученикам так рано вставать. Харламов предложил сдвинуть начало уроков хотя бы на 10 утра, чтобы всем участникам процесса было проще, включая родителей.

По мнению шоумена, школьный распорядок дня стоит разделить так, чтобы он подходил как для «жаворонков», так и для «сов». Первые начинали бы учиться в 7–8 утра, а вторые — в 10–11.

С утра многие не понимают ничего, многие злые вообще. Что можно выучить в таком состоянии? Как можно на чём-то сосредоточиться вообще? Дайте выспаться детям-совам! И родителям — таким же! — написал Харламов в Instagram.

Подписчики в целом положительно отнеслись к инициативе артиста.

Как ранее передавал NEWS.ru, Харламов перенёс хирургическое вмешательство. По его словам, ему сделали операцию на спине.