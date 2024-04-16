Харламов спел в машине с возлюбленной и обескуражил подписчиков Харламов опубликовал видео с «бывшей» девушкой и озадачил подписчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гарик Харламов

Российский комик Гарик Харламов опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ролик с возлюбленной, которой, как он говорил, нет. Речь идет об актрисе Катерине Ковальчук. Пара едет в машине, шоумен басом исполняет песни, а его девушка подпевает.

Харламов не так давно посетил шоу «Натальная карта» на YouTube, где ведущая проекта Олеся Иванченко, изучив гороскоп, сказала, что ему нужна способная к интеллектуальным спорам женщина. Затем она извинилась перед девушкой комика.

Ты сейчас извиняешься в пустоту. Ее [возлюбленной] нет, — сказал тогда Харламов.

Ролик Харламова с Ковальчук после этого озадачил многих его поклонников. Одна из подписчиц напомнила, что комик на шоу говорил об отсутствии возлюбленной. Он ответил, что в «Натальной карте» все вранье. Некоторые также заметили, что нынешняя девушка Харламова похожа на его бывшую жену — актрису Кристину Асмус.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что сеть закусочных «Хот Дог Бульдог», принадлежащая известному комику Гарику Харламову, снова проиграла суд и будет вынуждена выплатить около 60 тысяч рублей за неоплаченные булочки. Как указывает канал, пекарня «Хлеб на радость» выиграла дело, которое было принято к рассмотрению еще прошлым летом.