https://static.news.ru/photo/56961f64-277c-11ea-b1eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Dialog_UA

Перед выходом фильма «Эдуард Суровый. Слёзы Брайтона», в котором он исполняет главную роль, шоумен и комик Гарик Харламов рассказал о плохих шутках и справедливой критике.

В частности, он перечислил темы, на которые никогда не стал бы шутить. Например, неприемлемы для него высмеивание инвалидности, а также шутки о голоде, терактах, болезнях и геноциде. Тем не менее, комик отметил, что между тем, чтобы смеяться над инвалидом и шутить над некой проблемой, не переходя на личности, есть разница, пишет RT.

Харламов считает, что в юморе тоже нужен фильтр, так как юмор субъективен. Поэтому критику он считает неотъемлемым инструментом при работе над скетчем или другим контентом.

Нам необходима и редактура, и критика со стороны людей, которые понимают, что говорят. Они не стремятся сделать хуже, это не критика, граничащая с оскорблением, нет. Вообще, критика полезна в любой профессии, — сказал комик.

Как сообщал NEWS.ru ранее, руководитель запусков телеканала ТНТ Кристина Сникерс выразила своё возмущение цензурой на телеканале и принадлежащей ему платформе Premier. Однако она была вынуждена удалить свой пост в Instagram спустя полчаса после публикации.