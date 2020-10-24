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Харламов предложил новое название для передачи «Давай поженимся!»

15:41, 25 октября 2020 27
Гарик Харламов Гарик Харламов Фото: garikkharlamov/instagram.com

Российский юморист Гарик Харламов предложил переименовать передачу «Давай поженимся!». По его мнению, программа должна носить название «В мире животных».

Пора забирать у Дроздова название передачи «В мире животных», — сообщил в Instagram комик.

К посту Харламов прикрепил несколько фрагментов из одного выпуска «Давай поженимся!». На съёмки гости пришли с питомцами. Так, невеста по имени Елизавета принесла ручного хорька, один из женихов по имени Пётр — резиновую гусыню Стефанию, а 30-летний Роман — двух живых рептилий.

Напряжённость между ведущей «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым была спровоцирована нелестным отзывом телесвахи в адрес одного из гостей передачи, который оказался отчимом юмориста. С тех пор шоумен не упускал случая потроллить обидчицу в Интернете. При этом поддержку от поклонников получали обе стороны. Так, во время одного из эфиров телеведущей подарили статуэтку в виде собаки с лицом оппонента, писал NEWS.ru.

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