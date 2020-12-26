Харламов предложил Гордону и Соловьёву устроить «махач»

https://static.news.ru/photo/105295d6-48ec-11eb-be44-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский комик Гарик Харламов призвал журналистов Владимира Соловьёва и Дмитрия Гордона перейти от слов к делу и «реально забиться». Заодно шоумен показал, как можно вырвать у оппонента ребро и им же выколоть глаз.

Распространённый недавно ролик в Сети, на кадрах которого Гордон наносит удары воображаемому противнику, наделал немало шума. В Интернете тут же отметили не лучшую спортивную форму интервьюера, намекнув, что Гордон отнял у оппозиционера Алексея Навального звание «Сисяна», передаёт портал «Царьград».

Зрители с иронией отнеслись и к нарочито националистическому наряду — жёлтые трусы и синяя майка — цвета флага Украины. А в «оппоненте» Гордона многие опознали как раз Владимира Соловьёва. Последний также увлекается единоборствами.

Мне кажется, если бы [Дмитрий] Гордон и [Владимир] Соловьёв подали бы заявку в MMA и реально забились бы, то это был бы самый рейтинговый бой на всём постсоветском пространстве. Да и денег бы заработали точно, — написал Харламов на своей странице в социальной сети Instagram.

Актёр также опубликовал ролик с тренировок Гордона, а также технику ударов Соловьёва. К видео он добавил знаменитый мем со странным гражданином, якобы практикующим так называемые ментальные удары: он на примере сосны демонстрирует, как вырывать у соперника ребро и им же выколоть противнику глаз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что организаторы и участники реалити-шоу «Дом-2» несут ответственность за появление целого «поколения уродцев». Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв во время разговора с экс-участницей проекта Викторией Боней. Девушка, участвовавшая в этой программе, причастна к тому, что появилась подобная прослойка общества, уверен журналист.