Харламов порассуждал о судьбе и показал старое детское фото

https://static.news.ru/photo/87f07098-6491-11eb-909a-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Артист Гарик Харламов на своей официальной странице в социальной сети опубликовал старый детский снимок. Этот кадр, судя по подписи к нему, заставил юмориста задуматься об изменчивости судьбы и скоротечности всего сущего.

Как сказал сам комик, на фото ему примерно три-четыре года. В те времена будущий артист, по собственному признанию, ничего не знал и ни о чём не переживал. Тогда мальчик был худым и полным энергии. Для него были реальны как мультики, так и Дед Мороз.

Маленький Харламов ничего не знал о существовании смерти и верил, что никто и ничего ему не сделает, если он будет «в домике». Кроме того, ребёнка абсолютно не интересует причёска. Ангина переносится очень легко. Столь же просто получить травму во дворе или в саду. И на эти повреждения, признался Харламов, ему было «вообще наплевать».

И вот какой парадокс я понял сейчас. Тогда я был маленьким человеком , а мир был огромен. Теперь же всё наоборот, — поделился комик в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Гарик Харламов опубликовал сказочную историю, которая, по его мнению, является настоящей мечтой всех мужчин, так как в ней нет женщин, но есть пиво. Однако многим подписчикам такой вариант «счастливой жизни» не очень понравился.

История, которую Харламов назвал «самой короткой и прекрасной сказкой», начинается с того, что один принц сделал предложение прекрасной принцессе.